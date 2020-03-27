07 Октября 2020
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Политика В России
Китай против США (2018) | Фото: Накануне.RU

Си Цзиньпин пообещал США посильную помощь в борьбе с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсудили проблемы борьбы с эпидемией COVID-19.
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Как сообщает "Пэнпай синьвэнь" Си Цзиньпин рассказал о том, что Киатй с момента начала эпидемии своевременно информировал ВОЗ и другие страны, в том числе Соединённые Штаты. Си Цзиньпин подчеркнул, что очень обеспокоен развитием эпидемии в США. Китай готов оказать помощь в рамках своих возможностей и напомнил, что Пекин придаёт большое значение жизни и здоровью большого количества китайцев, в том числе студентов, живущих сейчас за океаном.

По мннеию председателя КНР китайско-американские отношения сейчас находятся на важном этапе, и сотрудничество сейчас взаимовыгодно, а конфронтация принесёт только ущерб.

Трамп, со своей стороны отметил успези Китая в борьбе с эпидемией и назвал опыт Поднебесной "весьма поучительным", а также поблагодарил Пекин за предоставленные медикаменты.

Сообщается, что Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились поддерживать связь по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, ранее председатель КНР побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным.который называл борьбу Китая с эпидемией "ответом на провокации других стран".

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Си Цзиньпин пообещал США посильную помощь в борьбе с коронавирусом

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Теги: Си, Трамп, Китай США, коронавирус



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