07 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: foto.gazetazp.ru

В Нижневартовске будут делать первичные анализы на коронавирус

Сотрудники нижневартовского филиала окружного "Центра гигиены и эпидемиологии" будут исследовать первичные анализы на коронавирус у вартовчан, прибывших из других стран. Учреждение перешло на круглосуточный режим работы, сообщили Накануне.RU в мэрии.
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Как сообщила на заседании муниципального оперативного штаба главный врач филиала Людмила Шафранова, в среднем лаборатория сможет обрабатывать 100 тестов в сутки. В случае выявления подозрительного результата материал направят на исследование в Новосибирск для более детального изучения. Врачи городских поликлиник будут более оперативно получать результаты.

"На данный момент в режиме самоизоляции находится 571 человек, из них 153 – дети. В инфекционном отделении окружной детской клинической больницы находятся семь человек, которым требуется постоянное медицинское наблюдение. Подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Нижневартовска нет", - сообщил во время заседания руководитель отделения Роспотребназора по Нижневартовску и Мегиону Виктор Перекокин.

Прибывший 26 марта самолет из Таиланда в аэропорту Нижневартовска встречали сотрудники Роспотребнадзора, которые переписали каждого пассажира и вручили памятки о мерах, которые необходимо сейчас предпринять. Каждый вернувшийся турист, в том числе иногородний, будут взяты на контроль медицинскими работниками, а федеральное ведомство выпишет постановление главного санитарного врача о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Нарушителям грозит административная ответственность. В случае подтверждения нарушения соответствующая запись будет сделана в больничный лист, что скажется на его оплате.

По словам и.о. главного врача городской поликлиники столицы Самотлора Светланы Ворониной, на следующей неделе, несмотря на то, что она объявлена выходной, врачи будут работать в обычном режиме. Замглавы города, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская добавила, что изменят режим работы и дошкольные учреждения. Будут открыты дежурные группы для детей тех вартовчан, которые задействованы в сферах непрерывного производства.

"С каждым родителем этот вопрос проработали индивидуально. Планируется, что детские сады будут посещать 1,4 тыс. детей. Услуги в дежурных группах ни чем не будут отличаться от тех, что предоставляются во время обычного режима работы детского сада", - отметила Воликовская.

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В Нижневартовске будут делать первичные анализы на коронавирус

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Теги: коронавирус, Роспотребнадзор, Центра гигиены и эпидемиологии, анализы



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