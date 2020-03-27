Куйвашев внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности на Среднем Урале

В пятницу, 27 марта, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев внес изменения в указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, губернатор призвал руководителей предприятий и организаций, осуществляющих непрерывную деятельность, обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты и всеми необходимыми дезинфекционными средствами.

Напомним, 18 марта Евгений Куйвашев подписал указ о введении на территории области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции. Позднее в указ были внесены изменения с рекомендацией свердловчанам старше 65 лет обеспечить самоизоляцию на дому.

В четверг губернатор опять изменил документ. На этот раз в целях реализации указа президента Владимира Путина "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" с 28 марта по 5 апреля он ограничил работу торгово-развлекательных центров и отменил все деловые, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия на территории Среднего Урала.

Официально в регионе зафиксировано 20 случаев коронавируса.