В Екатеринбурге запустили горячую линию для обращений о нарушениях работодателями президентского указа

В связи к пандемией коронавируса и введении на территории РФ нерабочей недели, оперативный штаб Екатеринбурга по профилактике распространения инфекции запустил горячую линию, на которую могут обратиться уральцы с сообщением о несоблюдении указа президента России Владимира Путина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, на горячую линию могут позвонить также сотрудники организаций, чьи руководители, несмотря на распоряжение президента, заставляют выходить выходить на работу в период нерабочей недели (с 30 марта по 3 апреля) или угрожает удержанием части заработной платы.

"Режим самоизоляции и нерабочую неделю, объявленные Президентом России, никто не вправе отменить. Если работодатель не обеспечит своим работникам выходные с 30 марта по 3 апреля, то его ждут санкции со стороны правоохранительных органов", – заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Номер горячей линии: 304-12-18.