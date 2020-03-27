07 Октября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
набережная реки Кама, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

Пермяков не будут пускать на набережную и в парки

В Перми вводятся ограничения по посещению набережной Камы и городских парков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, речь идет о парке "Счастье есть" Кировского района, саде им. Миндовского в Индустриальном районе, парке им. Чехова в Орджоникидзевском районе и саде им. Свердлова в Мотовилихе. В парках отменены культмассовые мероприятия и приостановлена работа аттракционов. Закрыть парки возможности нет, поскольку они являются естественной транзитной зоной, однако для профилактики коронавируса горожанам рекомендуют не посещать их.

На набережную с завтрашнего дня проход будет закрыт со всех сторон. Исключение сделают для спортсменов: для пробежки часть набережной будут открывать ежедневно с 6.00 до 12.00

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Пермяков не будут пускать на набережную и в парки

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Теги: набережная Камы, карантин, ограничения



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