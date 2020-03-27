07 Октября 2020
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Общество За рубежом
Борис Джонсон, (2016) | Фото:

Тесты показали наличие коронавируса у премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в видеообращении, опубликованном в Twitter, заявил, что заразился коронавирусом.

Политик сообщил, что в последние сутки у него начали проявляться слабые симптомы заболевания. Он сдал тесты на COVID-19, которые оказались положительными.

"Я работаю из дома, я самоизолировался", - сказал премьер.

Напомним, коронавирус затронул и королевскую семью: наследник престола принц Чарльз Уэльский заболел и находится на изоляции в Шотландии. Чарльз входит в группу риска по коронавирусу, которой правительство Великобритании рекомендует самоизоляцию в течение 12 недель в случае заражения без тяжелых симптомов.

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Тесты показали наличие коронавируса у премьера Великобритании

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Теги: борис джонсон, коронавирус, великобритания



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