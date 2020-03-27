Тесты показали наличие коронавируса у премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в видеообращении, опубликованном в Twitter, заявил, что заразился коронавирусом.

Политик сообщил, что в последние сутки у него начали проявляться слабые симптомы заболевания. Он сдал тесты на COVID-19, которые оказались положительными.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

"Я работаю из дома, я самоизолировался", - сказал премьер.

Напомним, коронавирус затронул и королевскую семью: наследник престола принц Чарльз Уэльский заболел и находится на изоляции в Шотландии. Чарльз входит в группу риска по коронавирусу, которой правительство Великобритании рекомендует самоизоляцию в течение 12 недель в случае заражения без тяжелых симптомов.