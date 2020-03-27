В Югре на месяц закрывают учреждения культуры и спорта

Губернатор Наталья Комарова подписала постановление о введении дополнительных мер профилактики распространения коронавируса. Среди них, в частности, фигурирует закрытие на месяц всех учреждений культуры и спорта, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

С 30 марта и до конца действия режима повышенной готовности сотрудники государственных и муниципальных органов власти, предприятий и учреждений переводятся на "удалёнку". До 30 апреля закрываются различные организации, оказывающие услуги по курению кальяна, работающие в сферах культуры и спорта, а также осуществляющие развлекательную, досуговую и тренировочную деятельность.

Подчиняющиеся окружной и местной власти пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации, детские лагеря, гостиницы до 1 июня приостанавливают бронирование мест, прием и размещение гостей. До 30 апреля организованные группы направляемых на отдых, оздоровление, физкультурно-спортивные, культурно-массовые мероприятия не вправе покидать Югру.

До 5 апреля будут закрыты предприятия общепита, детские игровые комнаты, развлекательные центры для детей. Из объектов розничной торговли открыты будут аптеки и продуктовые магазины, а также точки обслуживания на вынос и службы доставки. Югорчанам до 5 апреля рекомендовано не ходить в церкви, ограничить поездки, в том числе туристические.