В Ровенской области полиция заблокировала село, где умерла женщина с коронавирусом

Село Тынное Ровенской области Украины, где умерла женщина с коронавирусом, полностью заблокировано полицией. На выездах установлены посты, село запрещено покидать. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль

Также в селе выявлено еще восемь заболевших. Все они госпитализированы. Женщина заболела еще 13 марта. Диагноз остальных подтвердили только вчера, и село сразу закрыли.

В Хмельницкой области на въезде выставили блокпосты, где въезжающим будут измерять температуру.

Всего на Украине более 200 заболевших, 6 из них умерли.