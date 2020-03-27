В Ровенской области полиция заблокировала село, где умерла женщина с коронавирусом
Село Тынное Ровенской области Украины, где умерла женщина с коронавирусом, полностью заблокировано полицией. На выездах установлены посты, село запрещено покидать. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль
Также в селе выявлено еще восемь заболевших. Все они госпитализированы. Женщина заболела еще 13 марта. Диагноз остальных подтвердили только вчера, и село сразу закрыли.
В Хмельницкой области на въезде выставили блокпосты, где въезжающим будут измерять температуру.
Всего на Украине более 200 заболевших, 6 из них умерли.