Власти Челябинской области помогут пенсионерам в режиме карантина

В Челябинской области для пенсионеров вводится режим самоизоляции. Губернатор Алексей Текслер призвал жителей пожилого возраста ограничить общение и оставаться дома для предотвращения угрозы распространения коронавируса. В регионе уже работает телефон горячей линии, куда могут обратиться одинокие пожилые граждане, чтобы оставить заявку на доставку продуктов, предметов первой необходимости, а также по оплате жилищно-коммунальных услуг. Эта услуга предоставляется бесплатно, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее в регионе гражданам старше 65 лет рекомендовали ограничить посещение мест массового пребывания людей, учреждений социально-бытовой сферы, торгово-развлекательных учреждений. Но сегодня губернатор принял решение с режима рекомендаций переходить на режим самоизоляции. Это необходимо, чтобы защитить людей от угрозы распространения коронавируса. Для этого прорабатывается вопрос организации в утреннее время "ветеранских часов" в магазинах и аптеках, чтобы пожилые жители могли в наиболее стерильных условиях приобрести необходимые продукты и товары.

"Хочу обратиться к гражданам с призывом ограничить социальное общение, оставаться дома и не выходить на улицу. Это крайне важно для того, чтобы сократить новые случаи заражения. Не всегда люди отдают себе отчет, что ситуация сложная и нужно свои привычные действия немножко изменить и остаться дома. Я призываю соблюдать все меры предосторожности. Я наказаниями никого пугать не хочу и не буду, но тем не менее все меры воздействия, которые необходимо будет принимать, мы примем", - подчеркнул Алексей Текслер.

В регионе в круглосуточном режиме работают телефоны "горячей линии" 8-912-806-84-96 и 8-919-304-63-00, по которым одинокие пожилые граждане могут оставить заявки на доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, а также по оплате жилищо-коммунальных услуг. Услуга предоставляется бесплатно. Алгоритм такой: оператор назовет фамилию, имя и отчество, который вас посетит, и согласует дату и время. В указанное время к вам придет сотрудник соцзащиты. Необходимо проверить у него удостоверение или паспорт. Он согласует с вами перечень товаров, которые нужно приобрести, и предоставит расписку в получении от вас денег. После похода в магазин он доставит вам товары и предоставит чеки об оплате, а также предложит подписать акт об оказанных услугах в двух экземплярах.

"Порядка 3 тысяч социальных работников сегодня работают по заявкам пожилых граждан. Все заявки отрабатываются. С каждым отрабатывается отдельно частота доставки продуктов. Мы отработали алгоритм с министерством здравоохранения по льготным лекарствам. Лекарства тоже будут в дистанционном режиме выписываться пожилым гражданам", - рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Медицинские учреждения региона работают в режиме повышенной готовности. Власти приняли решение сделать в городской-клинической больнице №2 госпитальную базу – аналог Коммунарки в Москве на случай повышения заболеваемости в регионе. Там будет организовано около 400 коек. Сейчас пациентов медицинского учреждения переводят в другие отделения. Там же будет организован специализированный роддом, который может оказывать многопрофильную помощь. Сейчас в регионе работает 16 госпитальных баз с инфекционными койками.

"Госпитальные базы в полной мере обеспечены необходимой оборудованием. В медицинских организациях создан достаточный запас противовирусных и антибактериальных лекарственных препаратов, дезинфицирующие средства имеются в необходимом количестве. С врачами и медицинскими сестрами Челябинской области отработаны теоретические знания и практические навыки по мероприятиям, направленным на недопущение распространение инфекции и лечение заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией", - сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

В минздраве региона в круглосуточном режиме работает телефон "горячей линии": 8-351-240-15-16.