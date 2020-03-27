В Екатеринбурге закрывают все детсады. Родителей вместе с детьми отправляют на домашнюю самоизоляцию

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе сегодняшнего заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса объявил об ограничительных мерах для учреждений дошкольного образования.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на следующей неделе, с 30 марта по 3 апреля, детские сады в уральской столице работать не будут.

"Президент четко сказал: мы объявляем нерабочую неделю. Моя позиция предельно ясна: если мы боремся с эпидемией, то о подрастающем поколении должны подумать в первую очередь", - заявил Александр Высокинский.

Отдельно глава Екатеринбурга подчеркнул, что родители вместе с детьми переходят в режим домашней самоизоляции.

Напомним, с завтрашнего дня в Свердловской области по указу губернатора Евгения Куйвашева закрываются магазины, клубы, рестораны и другие заведения. За редким исключением, работать не будет почти ничего.

В этой непростой ситуации администрация Екатеринбурга запустила "горячую линию" для оказания помощи жителям города старше 65 лет, которые должны находиться на самоизоляции.