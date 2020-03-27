СМИ: Солист группы Rammstein госпитализирован с коронавирусом

Ранее сообщалось, что тест канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.

Отметим, ФРГ входит в топ-5 стран с наибольшим количеством зараженных. Число подтвержденных случаев коронавируса достигло 42288, скончались 253 человека.

Немецкие СМИ сообщают о том, что исполнитель находится в реанимации. По данным издания Bild, у него высокая температура.

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом .





