10% москвичей почти ничего не знают о коронавирусе, 2% - даже не слышали о нем

76% москвичей предпринимают профилактические меры в связи с эпидемией коронавируса, тем не менее, всего 40% горожан боятся именно инфекции. Часть населения скорее пугает экономический кризис и риск потерять работу — в этих данных, кстати, большой гендерный разброс. Женщины боятся пандемии, тогда как мужчин все проблемы (и вирус, и кризис) заботят одинаково сильно, отмечает пресс-служба городского департамента транспорта столицы, ссылаясь на данные мониторинга Инновационного центра "Безопасный транспорт".

В топ-5 самых бесстрашных групп граждан входят работники сферы услуг, автомобилисты, люди возрастом от 18 до 54 лет и те, чей доход на члена семьи превышает 60 тыс. руб.

Кстати, дептранс также опубликовал ежедневную сводку по снижению пассажиропотока в общественном транспорте (данные по сравнению с аналогичной датой 2019 года. Так, на 44% снизился пассажиропоток в метро, на 41% - в наземном транспорте, на 35% - в пригородных электричках. На 32% просел каршеринг, на 31% - перевозки такси.

Также сегодня до 10 утра 12 тыс. пенсионеров (которые должны сидеть дома на карантине) пытались совершить поездку на метро, но ушли, увидев, что карты не работают (вчера таких было 63 тысячи). Напомним, по решению Сергея Собянина карты пенсионеров, дающие право на льготный проезд, были временно отключены.