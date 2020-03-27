07 Октября 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Москва
Владимир Путин, Алексей Миллер (2019) | Фото: kremlin.ru

Путин на встрече с Миллером благословил начало проектно-изыскательских работ для "Силы Сибири-2"

Владимир Путин провёл встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. На ней президент согласился дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии – разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода "Сила Сибири-2", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Проходим осенне-зимний период. Проходим, как всегда, удовлетворяя полностью потребности наших российских потребителей и наших потребителей за рубежом. На сегодняшний день годовые добычные возможности "Газпрома" в области добычи составляют 545 млрд "кубов" газа. С учётом добычных мощностей, которые у нас есть, и того газа, который у нас есть в подземных хранилищах, мы в текущий период времени, в первом квартале, можем увеличить объём поставок газа для российских потребителей в два раза", - сказал Миллер.

Инвестиционная программа на 2020 г. запланирована в объёме 1 трлн руб.

"Мы планируем построить 1,9 тыс. км магистрального газопровода, ввести 114 скважин. Работа будет вестись, и будут введены три установки комплексной подготовки газа мощностью 27,5 млн "кубов" газа, введено 114 скважин. Объём подземного хранения планируем увеличить на 180 млн кубометров", - сказал Миллер.

В планах – строительство газопровода для обеспечения газом "Северного потока-2" (Грязовец – Волхов – компрессорная станция "Славянская") и продолжение обустройства Харасавэйского месторождения на Ямале. За счёт ресурсов округа и Ковыктинского месторождения и ресурсы Красноярского края компания планирует полностью обеспечить потребности в газе Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края. Миллер попросил Путина "дать поручение для перехода к прединвестиционной стадии – разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода "Сила Сибири-2"".

"Да, хорошо, договорились", - сказал президент.

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Путин на встрече с Миллером благословил начало проектно-изыскательских работ для "Силы Сибири-2"

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Теги: Владимир Путин, Алексей Миллер, Газпром, Сила Сибири-2



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Ранее 19.05.2020 11:52 Мск "Газпром" будет поставлять ямальский газ через Монголию в Китай

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