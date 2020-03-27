07 Октября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
коиб электронный ящик голосование выборы избиратель бюллетень (2011) | Фото:Накануне.RU

Довыборы в заксобрание Прикамья все-таки могут перенести из-за коронавируса

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что проводить региональные и местные выборы в апреле и мае недопустимо в связи с эпидемиологической ситуацией.

Это заявление ставит под угрозу проведение довыборов в заксобрание Пермского края, а также выборов в представительные органы преобразованных муниципалитетов: Бардымского, Кишертского и Еловского муниципальных округов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого избиркома, несмотря на сделанное главой ЦИК заявление, правовых оснований для переноса или отмены выборов нет. Сделать это можно, только в случае объявления ЧП, либо если останется зарегистрирован один кандидат.

В настоящий момент в избиркоме проходят консультации. Ожидается, что ситуация с выборами прояснится на следующей неделе.

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Довыборы в заксобрание Прикамья все-таки могут перенести из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, довыборы в заксобрание, перенос выборов



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Развитие сюжета:

Ранее 17.07.2020 14:25 Мск На вакантные места в заксобрании Прикамья претендует восемь человек

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