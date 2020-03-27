В России из-за коронавируса переносятся сроки ЕГЭ

Минпросвещения России объявило о переносе не только досрочной, но и основной сдачи единого госэкзамена в 2020 году – из-за эпидемии коронавируса.

Так, ЕГЭ для 11-классников начнутся с 8 июня, ОГЭ для 9 классов – с 9 июня.

Сегодня же министр образования и науки Валерий Фальков сообщил, что в этом году будут перенесены на лето вступительные экзамены в вузы. "По срокам вступительных, приемной кампании. Базовый сценарий, к которому нам с вами стоит готовиться - будет (перенос на более поздний срок). Это будет в рамках трех летних месяцев", - сказал Фальков.

Напомним, ранее Минпросвещения перевело большую часть российских школьников на дистанционное обучение. Пока же у них продолжаются весенние каникулы, которые в этом году будут на полторы недели дольше.