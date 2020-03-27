Профессор о коронавирусе: стоит посмотреть на опыт европейских стран и не провоцировать ситуацию

Сегодняшняя ситуация с коронавирусом для всех, в том числе и для бизнеса, укладывается в схему превентивных действий. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом журналистам заявил доктор экономических наук, профессор Максим Марамыгин.

"Легче принять превентивные меры сейчас, чем понести гораздо большие потери в перспективе. Это как страховой полис: вы покупаете его за одну цену, но понимаете, что в случае пожара сумма ущерба несоизмеримо больше.

Конечно, каждый вправе сам решать – сидеть ему дома или пренебречь этими рекомендациями. Но стоит посмотреть на опыт европейских стран и не провоцировать ситуацию", - отметил профессор.

Напомним, по последним данным, число заразившихся коронавирусом в России перевалило за тысячу и составило 1036 человек. За сутки прибавилось 196 случаев, еще один человек скончался.

В Свердловской области пожилым жителям региона рекомендуют ближайшее время провести дома и постараться никуда не выходить.