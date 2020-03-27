Мобильный технопарк "Кванториум" откроется в Череповце 1 сентября

Мобильный технопарк "Кванториум" откроется в Череповце уже 1 сентября, передает корреспондент Накануне.RU. Новое образовательное учреждение будет создано на на базе детского технопарка в Череповце.

В результате конкурсного отбор, проведенного Министерством просвещения РФ, Вологодская область в 2020 году впервые получит субсидию из федерального бюджета на создание современного кванториума, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области. Проект мобильного технопарка стоимостью около 21 млн. рублей реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В Вологодской области будут созданы три мобильных технопарка «Кванториум»: один в 2020 году в Череповце и два в 2022 году на базе Регионального центра дополнительного образования детей в Вологде.Предполагается, что проект мобильного технопарка охватит 12 районов области: Кадуйский, Череповецкий, Шекснинский, Бабаевский, Чагодощенский, Устюженский, Грязовецкий, Междуреченский, Белозерский, Кирилловский, Вашкинский, Вытегорский и город Череповец, а обучение пройдут 1200 детей.

Мобильный технопарк «Кванториум» - это транспортное средство со специальным оборудованием «на борту»: шлемами виртуальной реальности, очками дополненной реальности, планшетами, квадрокоптерами, фотоаппаратами, образовательными робототехническими конструкторами, ноутбукам, 3D-принтерам, лазерным гравером и программном обеспечением. Предполагается, что формат технопарка поможет сделать доступными программы технической и естественнонаучной направленностей для школьников 5-11 классов в сельской местности и малых городах региона.

Направления образовательных программ детского технопарка «Кванториум» уже известны: предметная область «Технология»; «Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR)»/ «Информационные технологии (IT)»; «Геоинформационные технологии (Гео)» / «Аэротехнологии (Аэро)»; «Промышленная робототехника (ПромРобо)» / «Промышленный дизайн (Промдизайн)»; «Хайтек».