В период недельного карантина зауральцам старше 65 лет не рекомендовано ходить в продуктовые магазины после 11.00 часов

Жителям Курганской области старше 65 лет рекомендовано не ходить в продуктовые магазины и супермаркеты после 11.00 часов - доступ после этого времени им закрыт не будет, но власти Зауралья надеются на сознательность пенсионеров, такое решение принял Оперативный штаб региона.

Ограничения вводятся с 28 марта по 5 апреля.

Это сделано, чтобы исключить возможные контакты пожилых людей с другими гражданами. Известно, что пенсионеры чаще других заражаются коронавирусом и особо тяжело переносят новый вирус.

Граждане младше 65 лет смогут посещать продуктовые магазины и супермаркеты в любое время.

Напомним, в Курганской области из-за эпидемии коронавируса в мире с 28 марта закрывают все торговые центры, фитнес-клубы и спортивные залы, салоны красоты, бани, сауны, парикмахерские, бары, кафе, рестораны, массажные салоны. Работать будут лишь аптеки и продуктовые магазины.