В период недельного карантина зауральцам старше 65 лет не рекомендовано ходить в продуктовые магазины после 11.00 часов

07 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Курганская область
Гринвич Гипербола магазин супермаркет касса (2014) | Фото:Накануне.RU

В период недельного карантина зауральцам старше 65 лет не рекомендовано ходить в продуктовые магазины после 11.00 часов

Жителям Курганской области старше 65 лет рекомендовано не ходить в продуктовые магазины и супермаркеты после 11.00 часов - доступ после этого времени им закрыт не будет, но власти Зауралья надеются на сознательность пенсионеров, такое решение принял Оперативный штаб региона.

Ограничения вводятся с 28 марта по 5 апреля.

Это сделано, чтобы исключить возможные контакты пожилых людей с другими гражданами. Известно, что пенсионеры чаще других заражаются коронавирусом и особо тяжело переносят новый вирус.

Граждане младше 65 лет смогут посещать продуктовые магазины и супермаркеты в любое время.

Напомним, в Курганской области из-за эпидемии коронавируса в мире с 28 марта закрывают все торговые центры, фитнес-клубы и спортивные залы, салоны красоты, бани, сауны, парикмахерские, бары, кафе, рестораны, массажные салоны. Работать будут лишь аптеки и продуктовые магазины.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В период недельного карантина зауральцам старше 65 лет не рекомендовано ходить в продуктовые магазины после 11.00 часов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, Курган, Оперативный штаб, пенсионеры, продуктовые магазины



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети