Песков подтвердил, что был на одном мероприятии с заболевшим коронавирусом Лещенко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что недавно был на одном мероприятии с заболевшим коронавирусом Львом Лещенко.

По словам представителя Кремля, это было две недели назад, сам он артиста не видел, передает РИА Новости.

Напомним, сегодня главврач Московской городской больницы №40 Денис Проценко подтвердил, что у 78-летнего певца Льва Лещенко коронавирусная инфекция. СМИ сообщали, что вместе с Львом Лещенко была госпитализирована его супруга, о ее состоянии ничего неизвестно.

Кроме того, певец и композитор Игорь Николаев мог общаться с Львом Лещенко. Ранее появилась информация о том, что Николаев госпитализирован.