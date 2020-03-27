В Екатеринбурге ЦПКиО имени Маяковского закрывается из-за коронавируса

В Екатеринбурге закрывается центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщила директор парка Екатерина Кейльман.

Напомним, с завтрашнего дня в Свердловской области по указу губернатора Евгения Куйвашева закрываются магазины, клубы, рестораны и другие заведения. Работать не будет почти ничего, однако речь о закрытии парков в документе не шла.

Как рассказала сегодня Екатерина Кейльман в своем Instagram, с 28 марта по 6 апреля вход в парк Маяковского будет полностью закрыт.

"Мы надеемся, что эти меры помогут нашей стране преодолеть пандемию коронавируса Covid-19 и как можно скорее вернуться к нормальной жизни", - отметила руководитель.

Добавим, сегодня администрация Екатеринбурга запустила "горячую линию" для оказания помощи жителям города старше 65 лет в условиях непростой ситуации с коронавирусом.