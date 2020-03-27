В Зауралье из-за коронавируса закрывают торговые центры, кафе, фитнес-залы, парикмахерские и бани

В Курганской области из-за эпидемии коронавируса в мире закрывают все торговые центры, фитнес-клубы и спортивные залы, салоны красоты, бани, сауны, парикмахерские, бары, кафе, рестораны, массажные салоны.

Ограничение действует с 28 марта по 5 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

Закрыты будут и стоматологии, однако с острой болью можно будет попасть на прием.

Организации общественного питания в эти дни смогут работать на доставку.

Исключение сделали для продуктовых магазинов и супермаркетов, в том числе в торговых центрах. Например, в закрытом ТРЦ "Пушкинский" супермаркет работать будет - это касается и гипермаркета "Лента" в ТРЦ "Гипер Сити".

Также продолжат работать аптеки, гостиницы, АЗС и магазины, в которых продается туалетная бумага, зубные пасты и прочие хозяйственные товары.

Стоит отметить, что в период карантина людям старше 65 лет не рекомендуют выходить из дома - им нужно находиться на самоизоляции в связи с риском заражения, также несовершеннолетним гражданам не рекомендуют появляться на улице в любое время без сопровождения взрослых. Также в период карантина полицией будет усилен контроль за ситуацией в общественных местах.