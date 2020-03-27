В Прикамье театры проведут бесплатные трансляции своих лучших спектаклей

В Пермском крае в День театра зрителям покажут трансляции лучших репертуарных спектаклей пермских театров. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства, трансляции будут абсолютно бесплатными.

Пермский академический Театр-Театр в рамках проекта "ТТ с доставкой" представит свой яркий мюзикл "Винил". Трансляция начнется в 19.00 в группе в группе театра "ВКонтакте". Посмотреть спектакль также будет возможно в 17.00 на телеканале "Ветта" и в 19.00 на 40 кнопке и - 1 канале Дом.ru

Пермский театр оперы и балета в 19.00 начнет трансляцию оперы барокко Жан-Батиста Люлли "Фаэтон" - музыкальной трагедии в пяти действиях с прологом. Вниманию зрителей будет представлена запись спектакля 18 марта 2018 года. Посмотреть спектакль можно посмотреть по этой ссылке.

Пермский ТЮЗ в этот день представит спектакль в постановке народного артиста РФ Михаила Скоморохова "За великое чувство любви". Посмотреть его также можно будет в официальной группе театра "ВКонтакте".

Кроме того, пермская филармония в 19.00 начнет трансляцию фортепианного концерта Николая Луганского из своего архива. А городское концертное объединение на своих ресурсах представит видеоверсию музыкального спектакля ансамбля "Ярмарка".

Министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский назвал такой формат работы во время карантина рекламной кампанией.

"У нас есть возможность демонстрировать для зрителя огромное количество записей спектаклей и концертов в великолепном качестве. В сложившейся ситуации это оказалось крайне востребовано. Кроме того, благодаря работе в онлайн-режиме, мы получаем новых зрителей, которых раньше у нас не было. Так что в какой-то степени подобный формат можно назвать рекламной кампанией", - заявил он.