В Прикамье театры проведут бесплатные трансляции своих лучших спектаклей

07 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
(2004) | Фото

В Прикамье театры проведут бесплатные трансляции своих лучших спектаклей

В Пермском крае в День театра зрителям покажут трансляции лучших репертуарных спектаклей пермских театров. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства, трансляции будут абсолютно бесплатными.

Пермский академический Театр-Театр в рамках проекта "ТТ с доставкой" представит свой яркий мюзикл "Винил". Трансляция начнется в 19.00 в группе в группе театра "ВКонтакте". Посмотреть спектакль также будет возможно в 17.00 на телеканале "Ветта" и в 19.00 на 40 кнопке и - 1 канале Дом.ru

Пермский театр оперы и балета в 19.00 начнет трансляцию оперы барокко Жан-Батиста Люлли "Фаэтон" - музыкальной трагедии в пяти действиях с прологом. Вниманию зрителей будет представлена запись спектакля 18 марта 2018 года. Посмотреть спектакль можно посмотреть по этой ссылке.

Пермский ТЮЗ в этот день представит спектакль в постановке народного артиста РФ Михаила Скоморохова "За великое чувство любви". Посмотреть его также можно будет в официальной группе театра "ВКонтакте".

Кроме того, пермская филармония в 19.00 начнет трансляцию фортепианного концерта Николая Луганского из своего архива. А городское концертное объединение на своих ресурсах представит видеоверсию музыкального спектакля ансамбля "Ярмарка".

Министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский назвал такой формат работы во время карантина рекламной кампанией.

"У нас есть возможность демонстрировать для зрителя огромное количество записей спектаклей и концертов в великолепном качестве. В сложившейся ситуации это оказалось крайне востребовано. Кроме того, благодаря работе в онлайн-режиме, мы получаем новых зрителей, которых раньше у нас не было. Так что в какой-то степени подобный формат можно назвать рекламной кампанией", - заявил он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Прикамье театры проведут бесплатные трансляции своих лучших спектаклей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: спектакль, театры, трансляции, карантин, день театра



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети