ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта, который планировался в Краснодаре. В результате расследования задержан 27-летний россиянин.

"В автомобиле задержанного обнаружено самодельное взрывное устройство, а в используемых средствах связи - переписка с находящимися за рубежом членами запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", изобличающая его преступные намерения", - говорится в сообщении ФСБ.

По результатам экспертиз предметов и документов будет принято соответствующее процессуальное решение.