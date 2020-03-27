Оперштаб назвал ложью информацию о спецпропусках для перемещений по Москве

Информация о выдаче спецпропусков экстренным службам Москвы является ложной, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Там добавили, что перемещения по городу по-прежнему не ограничены, передает "Интерфакс".

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что сотрудникам всех экстренных служб Москвы выдали специальные пропуска, позволяющие беспрепятственное перемещение по столице, а также – въезд и выезд из города.

По словам источников, руководство всех служб донесло до своих сотрудников, что документом, возможно, придется воспользоваться уже в самое ближайшее время, если будет принято решение о закрытии Москвы на карантин.

Напомним, в Кремле ранее опровергли информацию о том, что Москву собираются закрывать в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Эта тема не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.