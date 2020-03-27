07 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В уральском городе произошла массовая драка: чтобы разнять бойцов, вызвали Росгвардию

На Среднем Урале сотрудники национальной гвардии пресекли массовую драку. Инцидент произошел 26 марта в Серове.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, вечером на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в продуктовом магазине на улице Победы. На место в срочном порядке был направлен наряд группы задержания.

Выяснилось, что в помещении торговой точки происходит массовая драка, в которой участвовали четверо мужчин и одна женщина. Стражи порядка вмешались и разняли конфликтующие стороны.

В ходе опроса стало известно, что между посетителями магазина - 35-летним мужчиной, его спутницей и тремя молодыми людьми - произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. Парней задержали, ими оказались местные жители, уже имевшие проблемы с законом. Самый молодой из них привлекался за причинение побоев и тяжкого вреда здоровью, другой был осужден за совершение грабежа и кражи, а третий фигурировал в деле о незаконном хранении наркотиков.

Представители Росгвардии доставили задержанных в дежурную часть территориального ОВД для разбирательства. Потерпевшие обратились в травмпункт для оказания медицинской помощи. Полиция уже начала свою проверку по факту случившегося.

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В уральском городе произошла массовая драка: чтобы разнять бойцов, вызвали Росгвардию

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Теги: драка, Росгвардия, Серов



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