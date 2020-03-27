07 Октября 2020
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Салехард, с поклонницей (2018) | Фото: instagram.com, Игорь Николаев

Анализ Игоря Николаева на коронавирус еще не готов – Юлия Проскурякова

Жена певца и композитора Игоря Николаева прокомментировала его госпитализацию с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Супруга 60-летнего Николаева Юлия Проскурякова написала в Instagram: "Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и всё узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дёргайте нас! Отвечать каждому переживающему, а вас ооочень много, сейчас нет сил и времени и наше внимание сосредоточено на здоровье! Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть!".

"Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать и ждать результатов анализа! До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я, ни наш директор, никто из нашей семьи!" – добавила жена артиста.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Николаев госпитализирован в Московскую городскую больницу №40, которая специализируется на приеме больных с коронавирусом.

По неподтвержденной пока информации, Николаев мог общаться с Львом Лещенко, у которого коронавирус уже подтвержден. Кроме того, все эти звезды недавно встречались на вечеринке, где также присутствовало много пожилых артистов. Пожилые люди, напомним, находятся в группе риска по коронавирусу.

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Анализ Игоря Николаева на коронавирус еще не готов – Юлия Проскурякова

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Теги: игорь николаев, коронавирус, больница на коммунарке, лев лещенко, коронавирус в россии, covid-19



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Ранее 30.03.2020 09:37 Мск У Игоря Николаева не подтвердилась коронавирусная инфекция

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