07 Октября 2020
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Димитрий, митрополит Тобольский и Тюменский (2017) | Фото: Накануне.RU

Тобольская митрополия призвала прихожан не ходить в храмы на будущей неделе

Руководство Тобольской митрополии призвало прихожан не посещать храмы в предстоящую неделю, объявленную президентом нерабочей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе митрополии.

"Братья и сестры, ещё неделю назад мы говорили о том, какие меры безопасности вводить в православных храмах в связи с рапространением коронавируса. Сегодня духовенство Тобольской митрополии призывает вас не посещать общие соборные богослужения, оставаться дома и совершать молитву самостоятельно", - приводится на сайте сообщение главы издательско-информационного отдела Тобольской митрополии, священника Григория Мансурова.

В течение недели можно будет в частном порядке приходить в храм, подавать записки с именами ваших близких – священик будет поминать их на Литургии.

"Богослужения в храмах будут совершаться, но вам во время службы благословляется молиться дома. Того, что переживает мир сейчас, не было уже очень давно. Ситуация экстраординарная, и она требует особых мер", - отметил священник.

Напомним, ранее аналогичное распоряжение администрации Санкт-Петербурга вызвало шквал критики со стороны Церкви. В патриархии заявление городских властей сочли "антиконституционным".

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Тобольская митрополия призвала прихожан не ходить в храмы на будущей неделе

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Теги: Тобольская митрополия, Григорий Мансуров, священник, храм



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