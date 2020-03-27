Тобольская митрополия призвала прихожан не ходить в храмы на будущей неделе

Руководство Тобольской митрополии призвало прихожан не посещать храмы в предстоящую неделю, объявленную президентом нерабочей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе митрополии.

"Братья и сестры, ещё неделю назад мы говорили о том, какие меры безопасности вводить в православных храмах в связи с рапространением коронавируса. Сегодня духовенство Тобольской митрополии призывает вас не посещать общие соборные богослужения, оставаться дома и совершать молитву самостоятельно", - приводится на сайте сообщение главы издательско-информационного отдела Тобольской митрополии, священника Григория Мансурова.

В течение недели можно будет в частном порядке приходить в храм, подавать записки с именами ваших близких – священик будет поминать их на Литургии.

"Богослужения в храмах будут совершаться, но вам во время службы благословляется молиться дома. Того, что переживает мир сейчас, не было уже очень давно. Ситуация экстраординарная, и она требует особых мер", - отметил священник.

Напомним, ранее аналогичное распоряжение администрации Санкт-Петербурга вызвало шквал критики со стороны Церкви. В патриархии заявление городских властей сочли "антиконституционным".