В Большесосновском районе комиссия выбрала двух кандидатов на пост главы района

Конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов для дальнейшего участия в отборе на должность главы Большесосновского района, сообщили Накануне.RU в земском собрании.

Во второй этап прошли врио главы района Владимир Тресков и и.о. замглавы администрации Большесосновского района, начальник финансового управления Татьяна Ефимова. Окончательный выбор сделают депутаты.

Напомним, также в конкурсе участвовали депутат земского собрания Андрей Бушуев и бывший заместитель командира полка ДПС ГИБДД УВД Перми Олег Воеводин.

Напомним, должность стала вакантной после отставки прежнего главы района Вячеслава Буркова, который покинул должность в конце прошлого года. Ранее депутаты собрания дважды отправляли Буркова в отставку, однако он оба раза восстанавливался в должности. Позже суд "снял" "неуд" с главы района, который ему "поставили" депутаты Земского собрания.