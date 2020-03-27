07 Октября 2020
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Общество Свердловская область
скорая помощь больница выжившей (2010) | Фото: kinoifilm.ru

Пожилая свердловчанка, состояние которой из-за коронавируса оценивалось, как "крайне тяжелое", пошла на поправку

Свердловчанка, состояние которой из-за коронавируса оценивалось, как "крайне тяжелое", пошла на поправку. Женщине около 75 лет. Несмотря на улучшение показателей, она находится под пристальным наблюдением медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Он сообщил также, что за исполнением "коронавирусных" распоряжений губернатора будут следить рабочие группы, которые создаются при министерствах и ведомствах. Напомним, накануне глава региона распорядился ограничить работу торговых центров и развлекательных заведений на время карантина.

Креков подчеркнул, что аптеки в ТЦ продолжат работать.

В отношении руководителей предприятий, которые оказывают давление на сотрудников, рассматривающих для себя карантин, как необходимость, будут приняты соответствующие меры. Об этом на брифинге рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. В подобном случае сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию и на прямую линию правительства Свердловской области.

На территории Свердловской области зафиксировано 20 случаев коронавируса. В стационарах находится 234 человека с подозрением на коронавирус: 138 в Областной больнице №40, 70 - в Больнице №6 и 26 в остальных больницах Сухого лога, Нижнего Тагила, Полевского, Первоуральска и Каменска-Уральска. Готовятся документы о привлечении к административной ответственности людей, отказывающихся от обязательной изоляции.

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Пожилая свердловчанка, состояние которой из-за коронавируса оценивалось, как "крайне тяжелое", пошла на поправку

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Теги: Коронавирус, Роспотребнадзор, Павел Креков, Дмитрий Козловских



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