07 Октября 2020
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Общество В России Москва
Набор для анализа на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Новая тест-система позволит узнавать, есть ли у человека иммунитет к коронавирусу – Роспотребнадзор

На совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина представители оперативного штаба доложили о разработанной в РФ новой тест-системе коронавируса COVID-19.

По словам главы Роспотребназора Анны Поповой, тест-система позволит определять, вырабатывается ли у человека иммунитет к коронавирусу. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что сейчас идет апробирование тестов, результаты будут в течение 2-3 дней. Регистрация системы пройдет уже сегодня. Она позволит проводить анализ в течение трех часов.

Оперштаб также доложил о ситуации с коронавирусом в стране. Так, из общего числа инфицированных (1036 человек) 20% являются контактными, они заразились на территории России, остальные случаи завозные. Попова отметила, что коронавирусная инфекция в стране распространяется спокойными темпами, взрывного роста нет. Из 15 тыс. контактировавших с больными коронавирусом под наблюдением остаются 10 тыс., остальные - абсолютно здоровы.

Мишустин поручил перевести в регионы средства на оборудование больничных коек, специализирующихся на коронавирусе.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что вступительные экзамены в российские вузы в этом году могут быть перенесены на более поздние сроки. "По срокам вступительных, приемной кампании. Базовый сценарий, к которому нам с вами стоит готовиться - будет (перенос на более поздний срок). Это будет в рамках трех летних месяцев", - сказал Фальков. Ранее сообщалось, что ЕГЭ пока переносить не планируется, но досрочной сдачи единого госэкзамена скорее всего не будет.

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Новая тест-система позволит узнавать, есть ли у человека иммунитет к коронавирусу – Роспотребнадзор

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, правительство, тест-система, анна попова, михаил мишустин



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