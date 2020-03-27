"ЮТэйр" оштрафована за восьмичасовую задержку самолёта, который должен был лететь из Кургана в Москву

Авиакомпания "ЮТэйр" оштрафована за задержку рейса Курган – Москва, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Восьмичасовая задержка произошла в октябре 2019 г. Резервный борт предоставлен не был. Сургутский транспортный прокурор возбудил против перевозчика административное дело по статье "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией".

Постановлением мирового судьи судебного участка №1 Ханты-Мансийского судебного района "ЮТэйр" оштрафована на 100 тыс. руб.