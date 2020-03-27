Украина отказалась на переговорах от своих предыдущих обещаний

Киев перечеркнул все достижения прошлых переговоров в Минске в ходе видеоконференции 26 марта, отказавшись от своих обязательств. Об этом сообщает МИД ДНР.

Замещающий главу украинской делегации Леонида Кучму представитель отказался поддержать практику письменной фиксации обязательств, которая была начата на заседании 11 марта, заявив, что то была разовая ситуация. В целом отсутствие Кучмы на переговорах препятствует результативной работе, считают в донецком ведомстве.

В тексте заявления Контактной группы, которое украинская сторона отказалась утверждать, говорилось о том, что Украина и Донбасс должны прекратить огонь с публичными заявлениями высшего командования, утвердить дисциплинарные меры за нарушение, запретить проведение наступательных и диверсионно-разведывательных мероприятий, запретить размещение военной техники в населенных пунктах, в том числе на гражданских объектах.

В итоге более 10 часов переговоров прошли впустую из-за позиции представителей Украины.

"В этой связи очевидно, что никакие устные заявления Контактной группы без письменной протокольной фиксации итогов работы и обязательств сторон, к сожалению, не имеют практического смысла", – отметили в МИД ДНР.

Напомним, на встрече 26 марта планировалось подписать документ о создании Консультативного совета, в который войдут по 10 представителей Украины и Донбасса для "диалога, консультаций и выработки предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексом мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Эта инициатива подверглась резкой критике на Украине.