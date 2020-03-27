07 Октября 2020
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ДНР, ЛНР, Донбасс, флаг, новороссия (2017) | Фото: ИА Новороссия, Dawid Hudziec

Украина отказалась на переговорах от своих предыдущих обещаний

Киев перечеркнул все достижения прошлых переговоров в Минске в ходе видеоконференции 26 марта, отказавшись от своих обязательств. Об этом сообщает МИД ДНР.
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Замещающий главу украинской делегации Леонида Кучму представитель отказался поддержать практику письменной фиксации обязательств, которая была начата на заседании 11 марта, заявив, что то была разовая ситуация. В целом отсутствие Кучмы на переговорах препятствует результативной работе, считают в донецком ведомстве.

В тексте заявления Контактной группы, которое украинская сторона отказалась утверждать, говорилось о том, что Украина и Донбасс должны прекратить огонь с публичными заявлениями высшего командования, утвердить дисциплинарные меры за нарушение, запретить проведение наступательных и диверсионно-разведывательных мероприятий, запретить размещение военной техники в населенных пунктах, в том числе на гражданских объектах.

В итоге более 10 часов переговоров прошли впустую из-за позиции представителей Украины.

"В этой связи очевидно, что никакие устные заявления Контактной группы без письменной протокольной фиксации итогов работы и обязательств сторон, к сожалению, не имеют практического смысла", – отметили в МИД ДНР.

Напомним, на встрече 26 марта планировалось подписать документ о создании Консультативного совета, в который войдут по 10 представителей Украины и Донбасса для "диалога, консультаций и выработки предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексом мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Эта инициатива подверглась резкой критике на Украине.

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Украина отказалась на переговорах от своих предыдущих обещаний

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Теги: Украина, Донбасс



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