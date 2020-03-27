"Должны быть готовы к различным сценариям": в Свердловской области оценивают последствия коронавируса для бизнеса

В Свердловской области приступила к деятельности рабочая группа по мониторингу финансово-экономической ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства, созданная по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

В настоящее время члены рабочей группы - представители федеральных и региональных органов власти, правозащитники, предприниматели - вносят свои предложения в список отраслей, которые находятся в зоне риска. В числе сфер, которые уже ощутили на себе негативное влияние коронавируса по всему миру: туризм, общественное питание, услуги и развлечения, пассажирские перевозки, образование, конгрессно-выставочная деятельность и другие.

"По поручению губернатора мы должны организовать мониторинг финансово-экономической ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства, оценить риски, связанные с коронавирусом и изменениями в экономике, потери, которые несут предприниматели, издержки, связанные с организацией удаленных рабочих мест, и предложить комплекс мер бюджетного, внебюджетного, организационного характера для того, чтобы сформировать площадку для нового старта нашего бизнеса.

По сути, сейчас идет тестирование виртуальной экономики. Мы пока не представляем, какие сектора восстановятся в прежнем виде, а какие начнут действовать по-новому, но должны быть готовы к различным сценариям", - заявил председатель рабочей группы - вице-губернатор Олег Чемезов.

С учетом мнения представителей бизнеса и экспертных оценок формируется перечень конкретных мер поддержки.

"Предприниматели сейчас более всего озабочены тем, чтобы в условиях падения выручки не производить расходов и не нести издержки. Мало кто рассчитывает на прямое финансирование, в основном предлагают заморозить, отсрочить или отменить какие-то выплаты", - отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

Уже известно, что в числе мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса будут действовать налоговые, имущественные и административные. В частности, ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил приостановить все выездные контрольные мероприятия со стороны региональных контрольно-надзорных органов.