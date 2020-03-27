Самовыдвиженцам могут разрешить баллотироваться на пост губернатора Прикамья

Избирком Прикамья принял решение направить в краевое заксобрание законопроект, разрешающий самовыдвиженцам баллотироваться в губернаторы, сообщили Накануне.RU в крайизбиркоме.

Председатель Избирательной комиссии края Игорь Вагин отметил, что ЦИК России рекомендовал регионам разрешить самовыдвижение на губернаторских выборах еще в апреле прошлого года.

"Был задан общероссийский тренд и практически в половине из 16 субъектов, где в прошлом году проходили выборы высших должностных лиц регионов были внесены соответствующие изменения. В такой ситуации мы посчитали, что действующее законодательство Пермского края в прежних параметрах ставит потенциальных кандидатов в губернаторы нашего региона в неравное отношение с другими субъектами России и внесение нормы по самовыдвижению исправит этот момент", - прокомментировал он.

Также было отмечено, что самовыдвижение на губернаторских выборах поможет "включить" беспартийных депутатов в процедуру сбора подписей в поддержку кандидатов в губернаторы, поскольку каждый шестой кандидат местного уровня самовыдвиженец. Кроме того, инициатива позволит сделать выборы "максимально конкурентными и интересными для избирателей".

По итогам обсуждения Избирательной комиссией Пермского края было принято единогласное решение поддержать данную законодательную инициативу и направить её на рассмотрение в Законодательное Собрание Пермского края.

Напомним, на ранее на сайте петиций Change.org появилось предложение позволить кандидатам на должность губернатора выдвигаться от избирательных объединений и в качестве самовыдвиженцев, а не только от политической партии. Также предлагалось снизить муниципальный фильтр – количество необходимых подписей от муниципальных депутатов и глав территорий в поддержку кандидата с 6% до 5%. Для самовыдвиженцев общественники просят установить число собираемых подписей избирателей в поддержку кандидатов - 0,5% от числа избирателей Пермского края. Еще одно предложение - позволить общественным объединениям назначать наблюдателей.