В Москве открылась новая линия метро

В Москве открылась Некрасовская линия метро и примыкающая к ней часть Большой кольцевой линии метро – всего шесть станций: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово", передает агентство "Москва".

"Метро в Москве строилось в самые сложные и тяжелые времена. Строится и сегодня, когда ситуация непростая. Закончили строительство одной из крупнейших веток метро в Москве, 22 км, 10 станций от "Некрасовки" до "Лефортово". Запускали его в два этапа, сегодня запускаем второй и последний этап. Ветка важнейшая, она улучшит транспортную доступность около миллиона граждан", - сказал на открытии метро мэр Москвы Сергей Собянин.

Некрасовская линия метро обеспечит быстрым городским транспортом жителей московских районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберец и других близлежащих городов Московской области. Отмечается, что в среднем пассажиры будут экономить на дороге до 30 минут в день.