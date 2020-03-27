07 Октября 2020
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Общество В России Москва
метро Санкт-Петербурга (2019) | Фото: gov.spb.ru

В Москве открылась новая линия метро

В Москве открылась Некрасовская линия метро и примыкающая к ней часть Большой кольцевой линии метро – всего шесть станций: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово", передает агентство "Москва".

"Метро в Москве строилось в самые сложные и тяжелые времена. Строится и сегодня, когда ситуация непростая. Закончили строительство одной из крупнейших веток метро в Москве, 22 км, 10 станций от "Некрасовки" до "Лефортово". Запускали его в два этапа, сегодня запускаем второй и последний этап. Ветка важнейшая, она улучшит транспортную доступность около миллиона граждан", - сказал на открытии метро мэр Москвы Сергей Собянин.

Некрасовская линия метро обеспечит быстрым городским транспортом жителей московских районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберец и других близлежащих городов Московской области. Отмечается, что в среднем пассажиры будут экономить на дороге до 30 минут в день.

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В Москве открылась новая линия метро

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Теги: москва, новая ветка метро, некрасовская линия



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