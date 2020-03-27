Сахалинцы, прилетевшие из Таиланда, устраивают бунт в карантинном лагере

Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор поселка Березняки, устроили бунт.

Туристам, которые накануне вернулись из Таиланда, не понравилось помещение под карантин и они едва не устроили потасовку с сотрудниками правоохранительных органов, передают "Вести".

"Вас маски не спасут! - кричали с территории лагеря возмущенные люди. - Вы заходите, ребята, сюда!".

Полицейские в средствах защиты предпочли остаться снаружи.

26 марта вечером в Южно-Сахалинск прилетел борт с туристами из Таиланда. Всех людей - около 200 человек - сразу же посадили в автобусы и увезли в детский лагерь "Юбилейный" на карантин.

Сообщалось, что анализы 29 пассажиров направлены на дополнительную проверку, так как не были отрицательными, в них выявили неизвестную инфекцию.

27 марта в Южно-Сахалинске будут встречать еще один борт из Таиланда, все 250 человек также будут отправлены на карантин.