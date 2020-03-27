Экс-санврач Украины прогнозирует, что эпидемия коронавируса пойдет на спад в мае

Бывший санитарный врач Украины Святослав Протас считает, что эпидемия коронавируса достигнет пика через 2-3 недели, а в мае пойдет на спад.

По его мнению, в мае станет теплее, больше солнца и начнет срабатывать иммунитет, также дадут эффект карантинные мероприятия.

А вот осенью вирус может возвратиться или появится новый штамм гриппа. И к этому времени нужно хорошо подготовиться.

По последним данным, на Украине официально заболели коронавирусом 218 человек, пятеро скончались.