Марков: россияне могут проспать эпидемию коронавируса

Политолог и бывший депутат Госдумы Сергей Марков считает, что России не угрожает паника в связи с эпидемией коронавируса, но зато угрожает опасное "массовое разгильдяйство". Об этом он написал в Facebook.

Он сослался на данные Левада-Центра, что в той или иной степени боятся заразиться коронавирусом 44%, а не боятся 54%. А 48% не верят в возможность эпидемии, хотя в Европе она налицо, а правительство каждый день говорит, что эпидемия уже фактически наступила.

"Только 23% отказались участвовать в массовых мероприятиях из-за коронавируса. И только 8% не пошли на работу или учебу по инициативе начальства. То есть только 8% коснулись призывы правительства к работе и учебе на удаленке. России угрожает огромное недоверие никаким официальным источникам, ни российским, ни западным. России угрожает просто проспать эпидемию", - написал Марков.

По последним данным, в России 1036 человек заболели коронавирусом, три человека скончались.