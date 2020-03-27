В Югре за голосованием по Конституции установят независимый общественный мониторинг

В рамках федерального проекта на территории Югры появятся экспертные группы добровольцев по обсуждению вопросов регионального уровня. Первостепенная задача независимого общественного мониторинга (НОМ) - показать жителям региона, как и в какой форме принимаются поправки в Конституцию РФ.

По словам директора юридического института, регионального эксперта Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Станислава Розенко, НОМ является федеральной организацией, в которой на добровольной основе участвует множество субъектов, а ее деятельность позволяет открыто обсудить с населением вопросы, связанные с правом, избирательным процессом и любой темой, затрагивающей жизнь каждого гражданина.

"Наша задача – независимый взгляд на текущие политические процессы, – заявил Станислав Розенко. – Мы сторонники законности, открытости, доступности информации. Мы высказываем свою точку зрения, исходя из текущего законодательства".

Одна из предстоящих тем обсуждения – это поправки в Конституцию. Согласно докладу Российского общественного института избирательного права (РОИИП), все Конституции, по отметке Венецианской Комиссии Совета Европы, достигая "зрелого" возраста (11 лет), перестают отражать интересы и потребности современного поколения. Таким образом и изменение Конституции РФ является исторически необходимым процессом, позволяющим избежать сомнительного принципа "управления обществом по воле ушедших из жизни", что открывает новые возможности для кардинальных изменений в стране в соответствии с современными реалиями.

При этом эксперт отметил, что конституционные поправки не затрагивают основные базовые положения о незыблемых основах конституционного строя и прав человека, обходя 1, 2 и 9 главы. Более того, принятие поправок не является конечным результатом, но подразумевает условия, которые отразятся на более чем 30 федеральных законах в будущем.

В качестве примера Станислав Розенко напомнил о положении в статье №12 о разделении органов государственной власти и местного самоуправления. По его мнению, Конституция дала новый толчок для взаимодействия вышеуказанных форм и здоровому противодействию между друг другом в качестве независимых элементов.

"Это толчок для последующего федерального, регионального и местного законотворчества, - отметил эксперт. - Это значимое условие для того, чтобы и органы местного самоуправления получили импульс для своего развития".

НОМ совместно с Общественными палатами России и Югры сформировала пул общественных наблюдателей, которые будут следить за ходом общероссийского голосования по поправкам в Основной закон, займутся подсчетом голосов, кроме того, они будут вести онлайн трансляцию с избирательных участков.

По словам председателя Общественной палаты автономного округа Ирины Максимовой, деятельность организации напрямую связана с интересами общества, а потому важной задачей является обеспечить легитимность, открытость общенародного голосования и продемонстрировать ее населению.

В корпус наблюдателей войдут общественники и гражданские активисты. К ним может присоединиться любой желающий, обратившись с собственной кандидатурой к координаторам общественного наблюдения (членам Общественной палаты) в муниципальных образованиях автономного округа до 6 апреля текущего года.

"Простого желания принять участие недостаточно, - заверила Ирина Максимова. - Гражданин должен знать свои права как наблюдателя, осознавать свою ответственность, понимать и принимать правила, трактованные кодексом этики. Для этого будет проведен блок обучения".

Сама же процедура голосования продлится восемь дней: семь – период досрочного голосования и само голосование (дата которого пока не определена). На каждом избирательном участке будет находиться пять наблюдателей и один координатор, осуществляющий корректировку расписания активиста как наблюдателя с его основным рабочим расписанием. Сам же наблюдатель приходит на место с направлением и бейджем, который свидетельствует о его полномочиях в Общественной палате ХМАО или РФ.

Также при выезде на дом с двумя представителями избирательной комиссии с правом решающего голоса будет направлен один наблюдатель. Если же поедет один представитель, его будут сопровождать два наблюдателя, для контроля легитимности процесса.

Общественное наблюдение для Югры не в новинку, такой опыт округ уже имел место в 2018 г. на президентских выборах. И уже создана единственная на сегодняшний день платформа для наблюдения за выборами различного уровня – NOM24.RU. Платформа базируется на технологиях блокчейн, нейронных сетях и автоматических системах математического анализа и позволяет сделать общероссийское голосование открытым и прозрачным. Использование инновационных технологий также позволит максимально исключить большое скопление народа на участках, в связи с угрозой коронавирусной инфекции.

Будет задействована система "мобильный избиратель", которая была успешно апробирована на трех электоральных кампаниях и доработана с учетом практики применения. Она заменила на федеральных и региональных выборах систему открепительных удостоверений и досрочного голосования. Чтобы воспользоваться опцией, нужно подать заявление о внесении гражданина в список избирателей на определенном участке, а желающим проголосовать досрочно необходимо указать в заявлении уважительную причину в течение трех дней до самого голосования.