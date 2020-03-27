Екатеринбургский застройщик о пожаре с гибелью семи человек: "Не исключаем, что действует псих"

Екатеринбургский застройщик "Фортис" выступил с официальным заявлением по поводу трагедии в доме по адресу Омская, 91, где сегодня ночью произошел пожар.

Напомним, в результате случившегося погибли семь человек. Расследуется уголовное дело по статьям об убийстве и поджоге.

Как сообщили Накануне.RU в ООО "Фортис", компания не имеет отношения к случившемуся пожару. Там подтвердили, что дом по Омской, 91 стоял в планах на расселение в 2021 году - под вторую очередь строительства ЖК "Основа", как это уже было сделано по первой очереди.

"Жители деревянных домов по улице Омская были заинтересованы в расселении и улучшении своих жилищных условий, в чем наша компания им помогала. Не исключаем, что пожар может быть связан с недавними пожарами на Уралмаше, и действует психически нездоровый человек", - заявляет застройщик.

В компании добавили, что стройка была под видеонаблюдением, и все записи уже переданы в Следственный комитет.

Сегодня председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин после серии поджогов в уральской столице предложил создать особую следственно-оперативную группу, в которую могли бы войти представители всех силовых ведомств.