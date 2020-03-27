07 Октября 2020
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Политика В России Москва
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

Совмещения голосования по Конституции и выборов в сентябре не будет – Памфилова

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что совмещения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию и сентябрьских выборов в регионах не будет. При этом она считает возможным перенести все выборы, запланированные на апрель этого года – на май. Об этом она сказала во время заседания ЦИК России 27 марта.

Она отметила, что в связи с переносом на неопределенное время голосования по Конституции пока не будет поквартирных обходов и агитации, но в пассивном режиме будет работа: будет работать сайт кампании, на ТВ и улицах городов будет демонстрироваться реклама.

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Совмещения голосования по Конституции и выборов в сентябре не будет – Памфилова

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Теги: цик, элла памфилова, голосование, поправки в конституцию, коронавирус, перенос, выборы



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