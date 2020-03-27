Правительству предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложили ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев считает необходимым запретить продажу более одного литра алкоголя крепче 9% на человека при разовой покупке. Ограничения он предлагает ввести до 1 мая, сообщает RT.

Напомним, эксперты предостерегают от "профилактики алкоголем" во время пандемии коронавируса

"Это один из традиционных мифов о том, что алкоголь помогает. Нет, не помогает. Не надо алкоголем модулировать свою иммунную систему в сторону ее ухудшения", – заявил ранее начальник центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов.