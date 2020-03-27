Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу - выросло до 1036
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в России перевалило за тысячу и составило 1036 человек. За сутки прибавилось 196 случаев, еще один человек скончался. Погибшими от коронавируса числятся теперь три человека, ранее также сообщалось о смерти двух пациентов с коронавирусом от осложнения хронических заболеваний.
Выздоровело за сутки семь человек, всего выздоровевших 45.
Вот как распределены по регионам случаи заболевания:
Москва - 157
Республика Крым - 12
Московская область - 8
Волгоградская область - 3
Чеченская Республика - 2
Республика Мордовия - 2
Удмуртская Республика - 2
Самарская область - 2
Ивановская область - 1
Орловская область - 1
Тульская область - 1
Ярославская область - 1
Республика Дагестан - 1
Ростовская область - 1
Республика Татарстан - 1
Кировская область - 1