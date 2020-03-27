Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу - выросло до 1036

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в России перевалило за тысячу и составило 1036 человек. За сутки прибавилось 196 случаев, еще один человек скончался. Погибшими от коронавируса числятся теперь три человека, ранее также сообщалось о смерти двух пациентов с коронавирусом от осложнения хронических заболеваний.