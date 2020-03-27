Запаса продуктов в отдельных магазинах Нижневартовска хватит на два года

Мэр Нижневартовска Василий Тихонов и главы торговых сетей обсудили ситуацию с наличием продовольственных товаров и их доставкой в город. За круглым столом собрались представители глав столицы Самотлора, Нижневартовского района и Мегиона, сообщили Накануне.RU в мэрии.

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В совещании приняли участие руководители всех федеральных, региональных торговых сетей, а также представители крупных ТЦ. Среди них – "Корпорация Славтэк", торговые сети "Магнит", "Пятерочка", "Светофор", "Перекрёсток" и другие. Представители бизнеса готовы оказывать поддержку администрации города, касающуюся помощи пожилым людям. В частности, рассматривается несколько вариантов доставки продовольственных и непродовольственных товаров.

"Такой опыт работы есть у органов социальной защиты, у нас и у мэрии. Сейчас мы организуем совместное взаимодействие с органами власти Нижневартовска. Выработаем определенные формы. В данной ситуации необходимо было провести такое совещание. С нашей стороны продуктами питания город обеспечен. У нашей сети на хлебозаводе и на мясном комбинате по некоторым товарам есть запас на шесть месяцев, на год и даже на полтора года есть запас продуктов", - рассказал президент "Корпорации Славтэк" Александр Петерман.

Глав ТРК "Югра Молл" Шахман Закриев отметил, что запасы на сегодняшний день внушительные. "Занимаемся реализацией продуктов для вартовчан, а также нефтяных предприятий. В настоящее время у нас на складах сформирован запас от 3 до 10 месяцев", - сказал он.

По словам руководителей торговых объектов, у каждого сформирован запас продуктов от 2 месяцев до 2 лет. Предприниматели отметили, ажиотажа среди населения нет. Повышенный спрос на продукты первой необходимости по сравнению с прошлой неделей спал. Отдельный вопрос – цены. По словам предпринимателей, сейчас наблюдается незначительный рост на некоторые виды товаров. Это связано с проводимыми торговыми сетями акциями, а также наценкой, которую устанавливают поставщики.

"Мониторинг идёт по 52 наименованиям товаров продовольственных и непродовольственных групп, а также по ценам на нефтепродукты. В случае обнаружения необоснованного повышения цен следует обращаться в управление федеральной антимонопольной службы по Югре по телефону 8-3467-388-081", - сказала директор департамента экономического развития мэрии Ильяна Багишева.

По словам мэра, в Нижневартовске живёт более 25 тыс. горожан в возрасте 65+, из них около 2,5 тыс. – одинокие.

"В Нижневартовске мы принимаем все меры для снижения риска распространения коронавируса. Сейчас необходимо выработать решения, которые помогут поддержать в период повышенной готовности в Югре нижневартовцев старшего поколения. Для этой категории вирус особенно опасен. Им рекомендовано не выходить из дома", - сказал Тихонов.

Нижневартовск поделен на восемь территорий, за каждой закреплены волонтеры и социальные работники. Добровольческие мини-штабы будут базироваться в помещениях клубов в микрорайонах города. Активистам будет удобно добираться до нужных адресов. Решается вопрос о бесплатном проезде волонтеров в общественном транспорте.

Штаб волонтёров расположится на базе Молодежного центра. Он будет координировать работу всех волонтёрских и добровольческих организаций. В ближайшее время начнет работу единый телефон "горячей линии", который объединит все службы города, задействованные в профилактике инфекции.

Добавим, члены Общественной палаты Нижневартовска совершили новый "продуктовый" рейд. На этот раз они обращали внимание не только на наличие продукции, но и на цены. Начать решили со старой части города – с магазина "Славтэк", расположенного в доме № 10 по Заводской. Общественники сразу поинтересовались о наличии гречневой крупы.

"На всех хватит. В пути еще четыре фуры", - говорят сотрудники магазина. Нет перебоев и с другими продуктами.

Аналогичная ситуация в магазинах "Три поросенка" и "Юпитер". Работники торговли отмечают повышение спроса на отдельные товары, но при этом говорят, что ажиотажа нет.

"Мы не знаем, что будет с ценами в будущем, но пока они – на прежнем уровне. Мы заинтересованы в своих покупателях", - подчеркнул руководитель одного из магазинов.

Новый рейд члены палаты планируют провести в начале следующей недели.