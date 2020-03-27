На Южном Урале запустили завод по производству медицинских масок

В Еманжелинске начал работу завод по производству медицинских масок. До конца недели он произведет 50 тысяч изделий, а со следующей недели будет выпускать по 15 тысяч масок ежедневно. Об этом на брифинге сегодня сообщил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент, по словам главы региона, для медицинских учреждений организован необходимый запас масок – это более миллиона изделий. Кроме того, идет постоянный закуп масок, в том числе и для областного аптечного склада.

"Эта проблема остается, мы держим руку на пульсе. На оперативном федеральном штабе обсуждаем ситуацию с точки зрения распределения масок. Минпромторг РФ активно занимается этой проблемой", - подчеркнул он.