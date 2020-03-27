Расследованием поджогов домов в Екатеринбурге может заняться объединенная группа из всех силовых ведомств

Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин направил обращение руководителям силовых структур Свердловской области. Оно касается серии поджогов в уральской столице.

Напомним, в марте в Орджоникидзевском районе произошли возгорания сразу в нескольких домах. А сегодня ночью в Кировском районе случился еще один пожар в старом доме, в результате которого погибли семь человек, а один серьезно пострадал. Во всех случаях имели место поджоги.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕГД, учитывая большой общественный резонанс, гибель людей и непрекращающиеся случаи возгораний, Игорь Володин направил предложение руководителям регионального СКР, ГУ МВД, прокурору Екатеринбурга и УМВД уральской столицы. По его мнению, нужно создать совместными приказами следственно-оперативную группу, в которую могли бы войти представители прокуратуры, регионального УФСБ, МВД, Следственного комитета и МЧС по Свердловской области.

Как добавили в думе, в течение дня все предложения спикера будут направлены в эти структуры.

Напомним, по факту пожара с гибелью семи человек расследуется дело по статьям об убийстве и поджоге.