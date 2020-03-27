Клиенты российских банков массово закрывают вклады

Россияне начали обращаться в банки с заявлениями о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов после того, как президент Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающих 1 млн рублей.

Банки с 25 марта столкнулись с ростом таких обращений. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, пишет РБК.

Кредитные учреждения полагают, что клиенты отреагировали на слова президента, не поняв суть нововведений.

Отсутствие разъяснений "может спровоцировать "набег" на банки, первые признаки которого уже видны", предупредили в письме представители АБР.

Напомним, в обращении к нации президент Владимир Путин обозначил меры экономической и социальной поддержки и назвал источники пополнения бюджета. Одним из них, в частности, станет налог с банковских вкладов.

Для тех граждан, у которых вклады превышают 1 млн руб., проценты будут облагаться подоходным налогом в 13%. В эту категорию войдут около 1% граждан.

Министр финансов России Антон Силуанов уточнил, что взимать налог начнут только с 2022 года по итогам 2021 года. Проценты по вкладам в иностранной валюте начнут считать в ежедневном режиме с помощью перевода суммы в рублевый эквивалент по курсу Банка России. Как отметил министр, при этом налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями.