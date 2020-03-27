ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке гречки

Глава Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Игорь Артемьев заявил о признаках картельного сговора на российском рынке гречневой крупы, передает РИА Новости. Если расследование антимонопольщиков подтвердит это предположение, участникам картеля может грозить уголовная ответственность.

Напомним, на фоне дефицита, созданного ажиотажным спросом на гречку среди россиян, некоторые продавцы и производители повысили цены на эту продукцию.

Артемьев также прокомментировал и другие актуальные в связи с эпидемией коронавируса вопросы. Так, ФАС видит возможные проблемы в импорте товаров в Россию из-за закрытия границ. При этом дефицита на рынке продовольственных товаров первой необходимости в ближайшие недели и месяцы служба не ожидает.

Ведомство мониторит ассортимент и цены в аптечных сетях: противовирусные препараты имеются в наличии, есть их запас, а вот с масками наблюдается дефицит в ряде регионов. На особом контроле ФАС и Минздрава находятся цены на тестирование и аппаратуру для лечения коронавируса (вероятно, имеются в виду аппараты ИВЛ).