Закрывают фитнес-центры, бани и организации общепита. В Челябинской области вводят новые ограничения из-за угрозы коронавируса

Губернатор Алексей Текслер ввел дополнительные ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент Накануне.RU

В частности, приостанавливается проведение всех досуговых массовых мероприятий. Ранее действовало ограничение на мероприятия с участием более 50 человек, оно снято, а также работа библиотечной сети и учреждений досуга.

С 28 марта до 5 апреля приостанавливается деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли. Данное ограничение не будет распространяться на предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для сотрудников на рабочих местах. Также приостанавливается работа розничной торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов и объектов розничной торговли непродовольственными товарами первой необходимости. Продажа товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки будет продолжена.

До 5 марта приостанавливается работа фитнес-центров, бань, саун и прочих аналогичных учреждений. Будет приостановлено оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной и неотложной помощи.

С 28 марта и до 1 июня приостанавливается работа санаториев, домов отдыха, деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

Южноуральцам рекомендовали ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

"Хочу обратиться к гражданам. Необходимо оставаться дома, все эти ограничительные мероприятия вводятся для сохранения здоровья, нужно ограничить контакты. Мы предусматриваем разного рода мероприятия развлекательного характера по телевидению. Есть договоренность с интернет-провайдерами, они продолжат работу и не будут отключать на этот срок работу интернета даже в случае долга граждан", - подчеркнул Алексей Текслер.