В Крыму семь новых случаев заражения коронавирусом – Аксенов

В Республике Крым подтверждено еще семь новых случаев коронавирусной инфекции, все заболевшие являются жителями полуострова и все они вернулись из-за границы, сообщил в сцосетях глава региона Сергей Аксенов.

"Из них 6 человек – члены двух разных семей, которые совершали путешествие на одном и том же круизном лайнере "Белиссимо" в ОАЭ. 1 человек также посещал ОАЭ, совершал туристическое путешествие на круизном лайнере, следовавшему по другому маршруту. Таким образом, по состоянию на сегодняшний день из 14 подтвержденных случаев заболевания 10 человек и члены их семей находились на лайнере "Белиссимо". То есть, все случаи завозные", - рассказал Аксенов.

Сейчас состояние всех заболевших удовлетворительное, течение заболевания бессимптомное.

Ранее Аксенов попросил администрацию региона не увеличивать в весенние месяцы турпоток в регион, хотя он уже сам начал расти: из-за закрытия границ россияне хотят отдохнуть на отечественных курортах.